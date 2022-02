“Il servizio ferroviario sta tornando alla normalità, dato che è in via di superamento l’emergenza dovuta alle assenze per malattia e quarantene del personale di Trenord”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, durante l’audizione in Commissione regionale V competente in materia.

“Attualmente – ha spiegato l’assessore- l’utenza giornaliera si attesta sui 450.000 passeggeri, a fronte di numeri pre Covid che oscillavano tra gli 820.000 e gli 850.000. L’obiettivo è arrivare a 600.000 utenti giornalieri entro la fine dell’anno”. Trenord sta comunque garantendo un numero maggiore di posti a disposizione rispetto all’epoca pre covid, con un + 106% di sedili offerti. “Per far fronte a questa situazione, da un lato la società sta lavorando sul contrasto all’evasione, mentre come Regione abbiamo chiesto al Governo di implementare i fondi per il trasporto pubblico locale”, prosegue Terzi.

Secondo i dati le prestazioni sono in miglioramento rispetto al biennio 2018-2019. Migliorata la puntualità delle corse, in calo invece il numero delle soppressioni.

“Le prestazioni – ha detto ancora Terzi – migliorano in particolare sulle linee dove sono stati immessi i nuovi treni finanziati da Regione Lombardia. Ne abbiamo acquistati 222, 39 dei quali sono già in servizio sulle linee lombarde”, conclude.

I nuovi treni Caravaggio nel 2022 inizieranno a circolare anche sulle linee Milano Cadorna-Varese-Laveno e Milano Cadorna-Como Lago (rete FerrovieNord). Da giugno riprenderà la consegna dei nuovi treni Donizetti, mentre da settembre circoleranno in regione anche i primi convogli a motore diesel-elettrico Colleoni.

Infine, costituita una task force con tutti i soggetti coinvolti in modo da migliorare il servizio e predisporre interventi e correttivi mirati.