Incidente in via Varesina a Como tra un autobus ed una autovettura. Verso le 6 del mattino, all’altezza di via Badone, un pullman di linea e una macchina si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. Il conducente dell’auto è rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe del 118. Il conducente della vettura è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente in via Varesina a Como

Nella serata di ieri, giovedì 17 febbraio, autovettura in fiamme sulla strada statale 36, all’altezza di Briosco. Il veicolo – per cause in corso di accertamento – avrebbe preso fuoco all’improvviso. L’uomo, un 53enne, è riuscito ad abbandonare il veicolo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Brianza coadiuvati da una squadra proveniente da Como.

Incidente sulla strada statale 36

