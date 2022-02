“La Lombardia è da zona bianca. Oggi entrambi i parametri delle ospedalizzazioni sono sotto le soglie che hanno collocato nelle scorse settimane la nostra Regione in zona gialla con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la regione in zona bianca”. Lo comunica il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore a Welfare Letizia Moratti sulla sua pagina Facebook.

“La Lombardia è da zona bianca”

E’ attesa per oggi la comunicazione riguardo a un possibile passaggio di colore della Lombardia che attualmente si trova in zona gialla. La comunicazione verrà diffusa in seguito alla riunione della cabina di regia istituita per la pandemia.

Da giorni i dati diffusi sul contagio risultano in calo, in particolare quelli legati all’occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere lombarde. Ad incidere in modo importante sul cambiamento di colore i posti Covid occupati nelle terapie intensive, uno degli indici che negli ultimi giorni ha segnato un netto calo dopo il rialzo preoccupante raggiunto dopo le festività natalizie.

I dati di ieri sul contagio da coronavirus: Covid, in Lombardia 6.116 nuovi casi. Calano ancora i ricoveri