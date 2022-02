Due donne aggredite in due giorni a Como. Ieri alle 18.30 in via Gallio una donna di 31 anni ha chiamato la polizia. Ha spiegato di essere stata colpita con una violenta ginocchiata da un uomo senza motivo che poi si era allontanato verso piazza Volta.



Insieme con l’amica che era con lei ha fornito una descrizione dell’aggressore, rintracciato dagli agenti delle volanti della questura poco dopo proprio in piazza Volta.



Aveva esagerato con l’alcol, non aveva con sè i documenti ed è stato accompagnato in questura. Si trattava dello stesso 29enne marocchino che il giorno prima intorno alle 19.30 aveva inveito e anche sputato contro una ragazza di 21 anni tra via Indipendenza e via Luini, in centro. Già noto alle forze dell’ordine e con un decreto di espulsione dal territorio nazionale alle spalle. Alla denuncia del giorno prima per violazione del testo unico sull’immigrazione si aggiunta anche la multa per ubriachezza.