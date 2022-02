Incidente in via Brusadelli a Como. Investe una donna e scappa, 21 enne denunciato. Con l’auto ha urtato e fatto cadere un donna di 77 anni senza fermarsi a soccorrerla. La donna è stata portata all’ospedale Sant’Anna per accertamenti in codice giallo (quindi media gravità). I fatti risalgono a ieri mattina.

Quando sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale, i testimoni avevano soltanto preso una parte della targa.



Grazie alle testimonianze raccolte, alle immagini della videosorveglianza e alla collaborazione con altri comandi di Polizia Locale, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’intera targa del veicolo, risalendo al proprietario. Si tratta di un 21enne residente ad Albiolo. Gli uomini del comando di viale Innocenzo a quel punto, vista la flagranza di reato, sono andati immediatamente all’indirizzo di residenza. Il giovane ha ammesso i fatti e ha riferito di essersi allontanato senza prestare soccorsi per paura.

Sentito il magistrato di turno, denuncia a piede libero per il 21enne per omissione di soccorso. Ritirata la patente di guida ritirata.