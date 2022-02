Semifinale scudetto conquistata dalla Briantea84. La certezza è arrivata dopo il successo conquistato nella gara di campionato disputata sul campo del Porto Torres. I canturini si sono imposti per 79-58 nel confronto valido per l’ottava giornata del campionato di serie A di basket in carrozzina. Torneo che vede la Briantea84 in lizza quale campione d’Italia in carica. In Sardegna i brianzoli hanno inizialmente faticato. La prima frazione è stata infatti conquistata (22-19) dai padroni di casa. Poi la squadra comasca ha innestato la marcia e ha conquistato il successo.

“Abbiamo passato un quarto e mezzo a rincorrere un’ottima squadra come Porto Torres” ha detto alla fine dell’incontro il viceallenatore Marco Tomba. “Non era una sfida semplice. In previsione di partite più importanti come le semifinali, questa gara è stata di lezione per iniziare a lavorare su altri punti deboli che abbiamo notato, purtroppo, e che non possiamo avere”.

“Abbiamo faticato un po’ all’inizio” ha spiegato il giocatore Simone De Maggi. “Siamo contenti della reazione che ha avuto la squadra. Ci dobbiamo abituare a spingere di più nella prima parte della gara. Bisogna continuare così, lavorando duro durante la settimana, partita dopo partita, perché sappiamo che più avanti arriveranno gli appuntamenti di maggiore importanza”.

Girone A, i risultati

Gsd Porto Torres-UnipolSai Briantea84 Cantù 58-79

Pdm Treviso-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 54-43

Riposa: Studio 3A Padova Millennium Basket

La classifica

Studio 3A Padova Millennium Basket 10 punti (6 giocate)

UnipolSai Briantea84 Cantù 10 punti (5 giocate)

Pdm Treviso 6 punti (6 giocate)

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 0 punti (4 giocate)

Gsd Porto Torres 0 punti (5 giocate)