Colombo a fianco di Orsato per Venezia-Genoa. L’arbitro comasco sarà impegnato in serie A a supporto di Daniele Orsato, considerato uno dei migliori direttori di gara del mondo. Andrea Colombo è stato infatti chiamato a svolgere il ruolo di quarto uomo per il match dello stadio Pierluigi Penzo, che si gioca domani alle 15. Lo scorso weekend il fischietto della sezione Aia di Como era sempre in serie A, a dirigere la sfida dello stadio Bentegodi tra Verona e Udinese, vinta dai padroni di casa per 4-0.

In serie C impegni per altri arbitri comaschi. Oggi alle 14.30 Mattia Caldera sarà in provincia di Potenza per Az Picerno-Juve Stabia. Trasferta in Trentino, invece, per Alessandro Di Graci, designato per Trento-Padova (domani alle 14.30).