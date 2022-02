“Ci toglieremo molte soddisfazioni”. Le parole del difensore Luca Vignali ben rappresentano il momento del Como, con l’esaltazione dopo due vittorie consecutive, la salvezza praticamente ipotecata e la zona playoff nemmeno troppo lontana. La gioia dei lariani negli spogliatoi è tangibile. E non soltanto: non sono stati pochi i tifosi, soprattutto giovani, che hanno aspettato all’uscita i giocatori azzurri per condividere l’esultanza con i loro beniamini.

“I gol premiano il lavoro di squadra”. Con queste parole il bomber di giornata del Como, Alessandro Gabrielloni, ha commentato la partita contro il Cosenza. Sua la doppietta nel 2-1 conquistato dal Como contro il Cosenza (QUI il resoconto del match). “Io sono il terminale del lavoro di squadra – ha aggiunto il bomber 27enne marchigiano – Ad Ascoli sono partito titolare, ma la mia non è stata una grande partita. Volevo rifarmi a tutti i costi. E’ stato bellissimo segnare davanti al nostro pubblico, ma il merito va condiviso con i compagni, che hanno creato le condizioni per questa doppietta”. Un pensiero particolare per il compagno di reparto Alberto Cerri. “L’ho indicato nell’esultanza perché mi ha suggerito i movimenti in occasione dei gol. Per noi tutti è un riferimento preziosissimo”

Gabrielloni è arrivato al Como quattro anni fa in serie D, portato sul Lario dall’allora direttore Ninni Corda. “Ho visto crescere l’entusiasmo per questo club negli anni. Tra le soddisfazioni quella di aver riportato tanti giovani allo stadio, bambini con la sciarpa del Como, che sognano per la squadra della loro città”.

Soddisfazione condivisa dal difensore Luca Vignali. “Vedere i tifosi gioire, la loro passione, i ragazzi che ci aspettano fuori dallo stadio per fare una foto o per avere un autografo è per noi un motivo d’orgoglio. Le vittorie contro Frosinone e Cosenza sono state preziosissime, abbiamo un bel vantaggio rispetto alla zona playout e salvezza e sicuramente questo accresce sicurezza e convinzione in vista di una gara impegnativa come quella di mercoledì prossimo a Benevento e per la rimanente parte della stagione”.

Vignali è sul Lario in prestito dallo Spezia. Con i liguri due stagioni fa conquistò una storica promozione in serie A. “Quello era un bel gruppo, al pari di questo. Anzi, al Como vedo ancora più umiltà e voglia di aiutarsi a vicenda. C’è una bella sintonia e non è una cosa scontata, visto che la rosa è stata profondamente rinnovata nell’ultimo mercato. Andando avanti così, ci toglieremo molte soddisfazioni”.

Gli azzurri su Instagram

Il compiacimento per il successo contro il Cosenza è stato condiviso da alcuni giocatori del Como sulle loro pagine Instagram. “Si torna a vincere in casa e a gioire insieme al nostro pubblico” ha scritto Alberto Cerri, in aggiunta a una sua foto nella gara con i calabresi. Alex Blanco ha detto: “Grande prestazione della squadra per ottenere la vittoria. Ci vediamo mercoledì”,

“Un altro passo fondamentale” ha sottolineato il difensore Filippo Scaglia. “Cuore immenso” ha aggiunto Vittorio Parigini.

Dall’Indonesia una storia curiosa (nell’immagine più sotto) postata da Mirwan Suwarso, l’uomo di fiducia della famiglia Hartono, che segue da vicino il Como 1907. “Un’altra vittoria, come ti senti?” ha scritto, pubblicando, con una serie di cuori biancoazzurri, il filmato di un gorilla che balla felice con la canzone “Maniac” di Michael Sembello, resa famosa dal film “Flashdance”.