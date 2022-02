Nuovo successo degli azzurri dopo quello di mercoledì in trasferta a Frosinone. Al Sinigaglia è andata in scena Como-Cosenza, valida per la quinta giornata di ritorno in serie B. I lariani si sono imposti per 2-1 con una doppietta di Alessandro Gabrielloni, entrato nel secondo al posto di Ettore Gliozzi. Per il bomber marchigiano i gol al 72′ e all’84. Giuseppe Caso ha accorciato le distanze per il Cosenza all’89’.

Non è stato un match semplice per la squadra lariana con gli ospiti che presentavano in panchina il nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli. Il Cosenza ha messo carattere e determinazione per portare a casa almeno un punto e per i padroni di casa non è stato facile scardinare la porta dei rossoblù. Ha arbitrato Alessandro Prontera di Bologna davanti a 2.680 spettatori per un incasso complessivo di 38.675 euro.

Una vittoria di grande importanza per la formazione di mister Giacomo Gattuso che ora è a ben 15 punti dal quartultimo posto, occupato proprio dal Cosenza. I playoff sono invece a quattro lunghezze. Per il Como il prossimo impegno sarà infrasettimanale, mercoledì a Benevento. Poi, sabato, il derby del Sinigaglia contro il Brescia.

I risultati della partite della quinta giornata di ritorno in serie B. Ascoli-Alessandria 3-0, Monza-Pisa 1-2, Parma-Ternana 2-3, Reggina-Pordenone 2-0, Vicenza-Spal 1-1, Perugia-Cremonese 0-0, Como-Cosenza 2-1, Cittadella-Benevento 0-1, Brescia-Frosinone 2-2, Lecce-Crotone 3-0

I due allenatori Giacomo Gattuso e Pierpaolo Bisoli prima del match (foto Roberto Colombo)