Lorenzo Fortunato sul podio alla Vuelta Andalucia nella quinta e ultima frazione della corsa a tappe spagnola. Il corridore bolognese, erbese d’adozione, ha infatti ottenuto il secondo posto nella Huesa-Chiclana de Segura, lunga 146,4 chilometri. Fortunato è entrato nel finale in una fuga che ha visto protagonisti venti corridori, compreso il suo compagno di squadra della Eolo-Kometa Mark Christian. Nel finale l’acuto vincente del tedesco Lennart Kamna, che si è imposto con uno scatto nella salita conclusiva. Alle sue spalle Fortunato, a 4”, e l’altro italiano Alessandro Covi, giunto a 10”. Nella classifica finale della Vuelta Andalucia si è imposto l’olandese Wout Poels. Migliore azzurro Damiano Caruso, 13°, Covi ha concluso 14°, Fortunato 16°.

Questo il commento di Lorenzo Fortunato al traguardo di Chiclana de Segura. “È stata una partenza difficile e una volta neutralizzata la prima fuga, è stato fatto un altro attacco in cui io e Mark Christian siamo riusciti ad entrare. Mi sentivo forte, abbiamo lavorato insieme cercando di vincere la tappa e Mark mi ha aiutato molto. Alla fine, quando ero solo contro Kamna e Covi, ho cercato di anticipare e staccarli, ma non sono riuscito. Sono soddisfatto del secondo posto e ora sono già concentrato sulle mie prossime uscite, che saranno in Italia“.

Il manager della Eolo-Kometa Ivan Basso ha spiegato: “Stiamo pedalando organizzati, molto bene. Siamo stati in grado di essere nella prima fuga, siamo anche entrati nella seconda per lottare per la vittoria. Penso che Fortunato abbia corso come un leader, che è il suo ruolo in squadra. Ha avuto anche il prezioso aiuto di Mark. Lorenzo è andato molto vicino a vincere e, considerando che era la sua prima gara a tappe del 2022, penso che per lui sarà una grande primavera in termini di risultati. Questa è la conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per un importante inizio di stagione“.