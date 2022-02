Exploit di Albese, salvezza matematica per la formazione comasca che milita nel torneo di serie A2 di pallavolo femminile. Un grande risultato per una squadra neopromossa, che per molti addetti ai lavori era destinata ad un campionato di bassa classifica. Pronostico non rispettato, grazie alla determinazione delle ragazze allenate da coach Cristiano Mucciolo. Il suggello è arrivato nella partita disputata oggi a Martignacco, in Friuli. L’Albese Volley si è imposta con il punteggio di 3-1. Tre punti che hanno appunto garantito la salvezza.

In classifica Albese è al quinto posto, con 29 punti. Le lariane sono precedute da Pinerolo e Talmassons (43), Mondovì (39) e Montecchio (32). Mercoledì alle 18 a Casnate con Bernate l’occasione per applaudire la squadra. Le gialloblù attendono il Soverato nel recupero della prima giornata di ritorno, gara saltata qualche settimana fa per le problematiche legate al Covid.

