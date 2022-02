A Malpensa l’arrivo della bandiera olimpica. All’arrivo presente il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un passaggio fondamentale che dopo Pechino sancisce il vero inizio dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

“Ringrazio di cuore i nostri atleti che sono i veri interpreti di questo grandissimo evento” ha detto Fontana. “Da oggi – ha continuato – abbiamo gli occhi del mondo puntati addosso, perciò dobbiamo lavorare sodo per centrare un traguardo storico. Sono sicuro che riusciremo a fare una grande Olimpiade. Un’Olimpiade nuova, che si svolgerà su due siti diversi e sarà sostenibile. Un’occasione unica, dunque, per la Lombardia”.

Attilio Fontana con Arianna Fontana

“Ciò significa affrettare la realizzazione delle opere, fondamentali per le competizioni e per il collegamento dei territori” ha concluso il governatore.

“Finalmente è arrivata la bandiera in Italia – ha aggiunto il sottosegretario Antonio Rossi – adesso bisogna essere concentrati sul risultato e andare avanti come gli atleti, per step e per obiettivi. Quattro anni sembrano lontani – ha puntualizzato – ma per tutti è invece un traguardo assai vicino, lo è per gli atleti come per gli organizzatori e per tutti i soggetti attuatori. Dobbiamo dunque lavorare assieme e con entusiasmo, perché saranno migliaia le persone coinvolte e migliaia coloro che assisteranno all’evento”

“Il momento della celebrazione è stato davvero emozionante, ora arriva la fase più importante quella del lavoro” ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

