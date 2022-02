Marini dirigerà Benevento-Como, il lariano Colombo Cremonese-Lanerossi Vicenza. Designazioni arbitrali in vista del turno infrasettimanale di campionato di serie B. La 25esima giornata scatta domani con cinque match: Alessandria Perugia, Cremonese-Vicenza, Pisa-Parma, Pordenone-Monza e Spal-Ternana. Mercoledì si disputano invece Benevento-Como, Brescia-Ascoli, Crotone-Cosenza, Frosinone-Reggina e Lecce-Cittadella.

Oggi le designazioni degli arbitri. Per Benevento-Como è stato chiamato Valerio Marini. Il fischietto di Roma doveva già dirigere Frosinone-Como, ma all’ultimo era stato sostituito dal genovese Matteo Marcenaro. La domenica prima, infatti, Marini era quarto uomo per il match Empoli-Cagliari. Per l’infortunio ad un polpaccio del direttore di gara “titolare”, Federico Dionisi, Marini era entrato in campo al suo posto. L’Aia gli ha così dato un turno di riposo, chiamando Marcenaro.

Il Como è reduce dal successo interno per 2-1 contro il Cosenza, giunto dopo l’affermazione (sempre per 2-1) nella trasferta di Frosinone. I lariani sono all’undicesimo posto in classifica a quota 34 punti, a -4 dai playoff e a +15

Chiamata in serie B pure per il comasco Andrea Colombo, che lo scorso fine settimana era allo stadio Pierluigi Penzo come quarto uomo della sfida tra Venezia e Genoa, diretta dall’internazionale Daniele Orsato. Quest’ultimo era peraltro reduce dal match di Champions Psg-Real Madrid. Domani Colombo sarà a Cremona allo stadio Giovanni Zini per l’incontro fra la Cremonese e il Vicenza.

Designazione prestigiosa anche per un altro fischietto della sezione Aia di Como, Alessandro Di Graci. Mercoledì sarà infatti direttore del confronto di Coppa Italia Primavera fra Juventus e Roma. L’assistente Michele Piatti, sempre mercoledì, sarà a Mantova per Mantova-FeralpiSalò.