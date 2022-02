Un milione di dosi del vaccino Novavax in Italia entro la settimana e altri due milioni a marzo. A dirlo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Alcune regioni come Lazio e Piemonte hanno annunciato l’apertura delle prenotazioni già nei prossimi giorni.

L’utilizzo del vaccino statunitense è stato approvato lo scorso dicembre dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Non si tratta di un vaccino a Rna messaggero ma proteico.

“Si tratta di un vaccino che è più simile a quelli che conoscevamo già e che potrebbe convincere anche i più restii” ha detto Giuseppe Catanoso, direttore sanitario Ats Insubria.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale il commissario Figliuolo ha parlato anche di quarta. “Stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il Ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente – ha chiarito – sarà abbastanza estensiva” per le categorie fragili e “la mia indicazione è quella di partire l’1 marzo, quindi continueremo a tenere l’organizzazione ora in atto”.

LEGGI ANCHE Open night vaccini venerdì sera in via Napoleona.