Vaccinazioni fino alle 22 senza appuntamento venerdì 25 febbraio a Como, in via Napoleona. Un’iniziativa pensata per chi ancora non avesse aderito alla campagna o per chi ancora deve effettuare la terza dose.

Open night

In occasione dell’open night, tutti gli over 12 potranno presentarsi senza bisogno di prenotare dalle 20 alle 22 all’hub dell’ex Sant’Anna. Sarà sufficiente presentare la tessera sanitaria e un documento d’identità.

Open day bambini

Nel fine settimana, spazio anche ai bambini. Sabato 26 e domenica 27 è in programma l’ultimo degli open day per la fascia dai 5 agli 11 anni. I piccoli potranno effettuare la vaccinazione senza appuntamento dalle 8 alle 20 in via Napoleona. Potranno effettuare l’iniezione, se non lo avessero ancora fatto, anche i loro genitori o accompagnatori.

Nuovi spazi

La riduzione delle richieste di vaccinazione ha permesso all’Asst Lariana di riorganizzare l’attività e gli hub per destinare nuovamente il personale alle attività sanitarie ordinarie. In quest’ottica, a partire da domani nel centro vaccinale di via Napoleona verrà riunificata la somministrazione delle dosi per i bambini, gli adolescenti e gli adulti.

La riorganizzazione degli spazi nel padiglione Negretti consentirà di avere comunque percorsi dedicati per il gruppo dei bambini dai 5 agli 11 anni e per il gruppo degli adolescenti e degli adulti.