“Cancellate subito il Green Pass”. È la richiesta del presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli, ai parlamentari comaschi. Casartelli ha scritto oggi ai comaschi che siedono a Montecitorio e a Palazzo Madama chiedendo la cancellazione immediata del certificato verde nel settore turistico.

Casartelli vuole “l’immediata soppressione del Green Pass per l’ingresso in alberghi, in ristoranti e bar all’aperto e al coperto, per utilizzare i mezzi pubblici e per fare ingresso in Italia”. E aggiunge: “La situazione epidemiologica è mutata favorevolmente. Non vi è più nessun motivo ostativo alla cancellazione delle restrizioni che danneggiano pesantemente il settore turistico-ricettivo, della ristorazione e in generale l’intera economia. Tutti i Paesi d’Europa, a partire da Spagna, Grecia, Portogallo, UK, e prossimamente Olanda e Germania, stanno cancellando le restrizioni per ripartire. L’Italia non può rimanere indietro e perdere terreno competitivo, dobbiamo recuperare il tempo perduto e agire immediatamente per far tornare l’Italia un Paese attraente e accogliente”.