Carnevale Nebiopoli, viabilità modificata a Chiasso. Qualche mese fa l’annuncio della manifestazione annullata. Poi con il miglioramento della situazione legata al Covid, la scelta di riproporre l’evento, con una corsa last-minute per organizzare tutto al meglio. Da venerdì a domenica, con una lunga serie di iniziative, torna il Carnevale Nebiopoli. Una manifestazione molto sentita, oltre che nel vicino Canton Ticino, anche tra gli italiani, che ben volentieri fanno un salto oltre confine per festeggiare e regalarsi un po’ di relax.

Sono previste una lunga serie di iniziative. Da venerdì a domenica il villaggio Nebiopoli, prima di tutto, sarà allestito in piazza Colonnello Bernasconi. Venerdì ci saranno, tra gli altri eventi, un corteo dei bambini (ore 14), la consegna delle chiavi e la corsa dei camerieri (ore 20). Nella tarda mattinata di sabato sono previsti prima un aperitivo, poi una risottata e, dalle 14, una serie di sfilate in corso San Gottardo. La conclusione domenica con una maccheronata e il pomeriggio in maschera. Alle 16.30 in via Volta l’evento Carnival Latino, con musica e ballo sudamericani. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale (cliccare qui).

Carnevale Nebiopoli, indicazioni per gli automobilisti

La manifestazione Carnevale Nebiopoli comporterà anche una serie di modifiche alla viabilità della città di confine. Queste le limitazioni che sono state comunicate dalla Polizia comunale.

Venerdì 25 febbraio. Dalle ore 14 alle ore15. Chiusure sporadiche delle seguenti strade in occasione del Corteo dei Bambini: via Simen, via S.Franscini, via Valdani, Corso San Gottardo, via Verdi.

Da venerdì 25 (ore 17) a sabato 26 (ore 2) e da sabato (ore 8.30) a domenica (ore 2). Chiusura dell’incrocio Corso San Gottardo-via Valdani-via Dunant (con deviazione su via San Sebastiano).

Da venerdì 25 (ore 13) a domenica 27 (ore 18). Chiusura del tratto di Corso San Gottardo tra via Dunant e via Vela.

Sabato 26 febbraio dalle 14 alle 15 e dalle 20 alle 21. Possibili rallentamenti del traffico su via Volta e piazza Indipendenza in occasione della

sfilata delle bande Guggen.

L’avviso della Polizia comunale. “Si prega l’utenza di consultare le indicazione emanate dai trasporti pubblici, in quanto potrebbero essere modificate delle fermate sull’asse Corso San Gottardo e via Dunant”.