Cinquina del Benevento contro il Como. Turno infrasettimanale e gara da dimenticare per la formazione allenata da mister Giacomo Gattuso. Nella partita allo stadio Vigorito i lariani sono stati sconfitti con un pesantissimo 5-0. Un match praticamente deciso al 9′ del primo tempo, quando l’azzurro Matteo Solini (segnalato all’arbitro Valerio Marini dal Var) ha fermato il pallone con un braccio. Rigore per i padroni di casa ed espulsione: ospiti in dieci per la restante parte del match.

Dal dischetto ha segnato Francesco Forte e da quel momento è stato un monologo per i padroni di casa. Roberto Insigne ha realizzato una doppietta (al 21′, ancora su rigore, e al 38′). Nel secondo tempo le cose non sono cambiate, con la quarta realizzazione al 4′, ancora con Forte e il suggello finale di Gennaro Acampora al 17′.

Partita da resettare velocemente per il Como, visto che sabato al Sinigaglia arriva il Brescia, che è la nuova capolista dopo la vittoria per 2-0 in casa con l’Ascoli. Nella sfide che hanno chiuso la 25esima giornata clamoroso stop interno del Lecce con il Cittadella (1-2) che si unisce al sorprendente 0-0 di ieri nel testa-coda dello stadio Zini fra Cremonese e Lanerossi Vicenza. Le altre gare odierne: Crotone-Cosenza 3-3 e Frosinone-Reggina 3-0.

In classifica la squadra di mister Giacomo Gattuso rimane all’undicesimo posto a quota 34 punti a -7 dai playoff (ora più lontani) e a +14 dalla quartultima (il Cosenza). Sabato, come detto, è ospite al Sinigaglia il Brescia, con il Como che dovrà rinunciare a Solini, squalificato e, probabilmente all’altro difensore Filippo Scaglia, uscito malconcio dal confronto con il Benevento. Biglietti già in vendita (QUI le informazioni utili).

I risultati della 25esima giornata. Alessandria-Perugia 1-2, Cremonese-Lanerossi Vicenza 0-0, Pisa-Parma 0-0, Pordenone-Monza 1-4, Spal-Ternana 5-1, Benevento-Como 5-0, Brescia-Ascoli 2-0, Crotone-Cosenza 3-3, Frosinone-Reggina 3-0, Lecce-Cittadella 1-2

La classifica. Brescia 47 punti, Lecce, Cremonese e Pisa 46, Monza 44, Benevento 43, Frosinone e Perugia 41, Ascoli 39, Cittadella 38, Como 34, Reggina 32, Ternana 31, Parma 29, Spal 27, Alessandria 23, Cosenza 20, Crotone e Lanerossi Vicenza 15, Pordenone 12

Il prossimo turno. Sabato 26 febbraio ore 14 Parma-Spal, Vicenza-Pordenone, Ternana-Cremonese, Cosenza-Alessandria, Como-Brescia; ore 16.15 Perugia-Benevento. Domenica 27 febbraio ore 15.30 Cittadella-Frosinone, Ascoli-Crotone, Monza-Lecce, Reggina-Pisa