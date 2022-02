Sottopasso a Rovellasca, chiudono tre passaggi a livello. Sabato prossimo, 26 febbraio, alle ore 11 è in programma la cerimonia di inaugurazione di un nuovo sottopasso. L’opera si trova in località Manera, presso la nuova rotatoria di via Roma. L’apertura – specifica una nota di Fnm – permetterà contestualmente di chiudere tre passaggi a livello sul territorio in via XX settembre, via Carso e in via Dante.

Alla cerimonia interverrà, tra gli altri, l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi. Al suo fianco il presidente del Gruppo Fnm Andrea Gibelli e l’omologo di Ferrovienord Fulvio Caradonna. A fare gli onori di casa il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli.