Esordio 2022 di Fancellu al Gran Camiño in Galizia. Prima uscita stagionale per il promettente corridore comasco, portacolori della squadra Eolo-Kometa di Ivan Basso e Alberto Contador, lo stesso team di Lorenzo Fortunato, bolognese di origine, erbese di adozione. Fancellu sarà al via della corsa a tappe spagnola che si disputa dal 24 al 27 febbraio.

Una competizione che consentirà di scoprire le quattro province della regione in quattro giorni ugualmente impegnativi, che comprendono anche una tappa a cronometro l’ultimo giorno. Paesaggi spettacolari e molto duri – come il Mirador de Ézaro nella seconda frazione – decideranno l’esito di una gara che metterà a dura prova i contendenti.

Jesús Hernández: dirigerà la squadra in questa trasferta. “Stiamo per affrontare una gara molto attraente – afferma – Il primo giorno ci sarà la chiusura con uno sprint in cui speriamo di fare molto bene con il nostro Giovanni Lonardi. Nella seconda frazione ci sarà la scalata con il mitico Mirador de Ézaro, breve ma molto esplosivo con rampe durissime. Speriamo venga percorso all’asciutto. La terza tappa visiterà il territorio Comanche con imboscate e strappi brevi ma duri. Stesso discorso per la cronometro finale per sancire la classifica generale, sempre che non sia già decisa. I portacolori eolo-Kometa? Penso che Erik Fetter sarà un uomo da tenere d’occhio, con la qualità per fare un buon risultato complessivo. Anche Alessandro Fancellu e Davide Bais dovranno essere davanti nei momenti chiave”.