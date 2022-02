Quattro macchine sono state coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale Como Bergamo, in territorio di Inverigo, al confine con Lambrugo. Sei le persone coinvolte nello scontro. Fortunatamente, nessuno tra i feriti ha riportato lesioni e traumi gravi. Pesanti le ripercussioni sul traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente tra quattro auto. L’incidente è avvenuto attorno alle 15:30 per cause ancora da chiarire. Quattro i veicoli coinvolti nell’incidente, che ha causato la temporanea paralisi della circolazione. Sulle macchine coinvolte viaggiavano sei persone. Uno dei passeggeri è rimasto bloccato in auto ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e due ambulanze. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Sant’Antonio Abate di Cantù e Fatebenefratelli di Erba. Sulla Como Bergamo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Inverigo e i carabinieri della compagnia di Cantù, oltre ai tecnici dell’Anas. I vigili hanno effettuato i rilievi e dovranno ora accertare la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. E’ stato istituito il senso unico alternato e si sono verificate lunghe code in entrambe le direzioni.