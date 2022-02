Sanzionato nell’ottobre scorso per il mancato rispetto delle norme anti contagio, il gestore di un locale di Merone non avrebbe pagato la multa. Il Prefetto di Como ha dunque emesso un’ingiunzione di pagamento della multa da 400 euro e ha sospeso l’attività per complessivi giorni 9. Gli agenti della polizia amministrativa e sociale della questura e i carabinieri di Lurago d’Erba hanno notificato ieri il provvedimento al gestore del Rajas di Merone.

Dopo i primi controlli della polizia, nell’ottobre scorso, il locale era stato chiuso per un giorno per le violazioni riscontrate. La proprietà non avrebbe però pagato la multa né in misura ridotta, nei 5 giorni né per intero entro 60 giorni. E’ scattato quindi il nuovo provvedimento con la chiusura per 9 giorni.