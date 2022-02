La lite degenera e aggredisce la moglie, l’ultima aggressione ha fatto scattare l’arresto per maltrattamenti in famiglia.

Questa mattina alle 4.30 gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti a Monte Olimpino rispondendo alla richiesta di aiuto di una donna che riferiva di una lite violenta con il marito. Non si trattava del primo intervento in questa abitazione. All’arrivo degli agenti, la donna presentava un evidente ematoma sul viso, dei segni sul collo e una ferita al labbro.

Chiamato il 118, portata all’ospedale Valduce di Como per le cure del caso. Avrebbe spiegato che il livido era dovuto a una precedente caduta e che solamente i segni sul collo erano riconducibili alla lite con il marito. Una volta dimessa e portata in questura dove ha confermato la lite e l’aggressione, pur nel tentativo di sminuirne la portata, ma comunque non ha voluto sporgere denuncia.

Come detto, si trattava di una situazione già nota per episodi analoghi, un altro intervento risaliva al novembre scorso. Il marito, peraltro già noto alle forze dell’ordine – a suo carico era stato anche emesso un ammonimento del questore a dicembre – è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia.

