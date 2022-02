In via Cecilio a Como arriva Decathlon. Un megastore di articoli sportivi da 4mila metri quadrati e una nuova viabilità. Prosegue la riqualificazione urbanistica dei quartieri cittadini di Camerlata e Rebbio. Ora in via Cecilio un passo in avanti è stato fatto per la costruzione del nuovo megastore di Decathlon.

Il Comune ha firmato con i privati l’ultimo atto di un iter lungo che ha portato alla chiusura dell’accordo.

La superficie di vendita è di 4mila metri quadrati, e nel progetto sono previste aree di uso pubblico tra cui parcheggi e un’area verde, per un totale di quasi 10mila metri quadrati.

La viabilità, cosa cambia

Dal punto di vista viabilistico, sono previste nuove connessioni interne. Adeguamento di via del Dos e via Cecilio in corrispondenza dell’innesto sulla rotatoria dell’Alambicco dove saranno realizzati poi un percorso ciclopedonale lungo via Cecilio e una rotatoria sempre su via Cecilio per l’accessibilità al comparto.

