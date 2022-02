Lite tra fratelli in via Muggiò a Como. Ieri sera alle 21 un 47enne ha chiamato la polizia spiegando di aver avuto una violenta lite con il fratello 49enne. Proprio quest’ultimo, una volta arrivati sul posto gli agenti, ha spiegato loro di essere stato ferito e ha mostrato un taglio sul braccio. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso e il fratello, che aveva richiesto l’intervento degli uomini delle volanti, è stato denunciato per lesioni aggravate.

Una volta dimesso dal pronto soccorso il 49enne è tornato a casa – intorno alle 23.30 – e per tutta risposta il fratello non lo ha fatto rientrare. A quel punto è stato richiesto un nuovo intervento degli agenti. Al loro arrivo il ferito ha quindi ammesso di essersi tagliato involontariamente da solo. Il bilancio della lite tra fratelli in via Muggiò parla quindi di una doppia uscita degli agenti e – come detto – di una denuncia.