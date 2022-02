L’Itis Magistri Cumacini protagonista della quarta tappa dell’iniziativa “I giovani incontrano le istituzioni” promossa dal consiglio di Regione Lombardia. 160 studenti delle classi quinte in presenza e oltre 350 da remoto hanno potuto confrontarsi con i rappresentanti della politica lombarda.

Fermi: “Abbiamo raccolto contributi importanti e di grande interesse“

“Abbiamo ascoltato e raccolto contributi importanti e di grande interesse, è stata davvero una bella mattinata – sottolinea il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi-. L’economia e la famiglia sono i pilastri a cui i giovani comaschi hanno dato priorità, consapevoli della necessità di riuscire a trovare modo e tempo per impegnarsi in misura maggiore nella vita della propria comunità. Il Paese e la nostra Regione potranno ripartire nel migliore dei modi solo se i giovani sapranno assumersi le loro responsabilità fino in fondo e solo se lo sapranno fare con entusiasmo e passione, ma anche con sacrificio e dedizione”.

Presenti i nomi della politica lombarda

Ad affiancare il presidente Fermi, erano presenti anche i consiglieri regionali comaschi Gigliola Spelzini e Angelo Orsenigo.

Nell’occasione è stata coinvolta una significativa rappresentanza di studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado, selezionati con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale. I ragazzi hanno interagito anche virtualmente sui social media attraverso la formula del “sondaggio live” che consente di dialogare in diretta, alimentando ulteriormente il dibattito in sala.

I giovani incontrano le istituzioni, il sondaggio

Un sondaggio promosso dal Consiglio regionale in collaborazione con ANCI e Ufficio scolastico evidenzia come per il 93,2% dei giovani lombardi la famiglia sia la cosa più importante della vita seguita dal lavoro (76,1%) e dalle amicizie (42,9%).

Il 17% di loro sogna di poter svolgere l’attività di libero professionista, il 14% quella di impiegato e il 12% di imprenditore. L’80% dei giovani all’età di 24 anni vive ancora con la propria famiglia e il 43,5% è ancora impegnato in un percorso di studi. Il 41% di loro svolge a vario titolo attività di volontariato in associazioni prevalentemente a carattere assistenziale.

Nel corso della mattinata gli studenti lariani partecipanti hanno risposto a un questionario live dal quale è emerso che come valore più importante nella vita il 76% indica la famiglia, il 66% gli amici, il 37% il denaro, il 34% il lavoro e il 41% il tempo libero: solo il 5% ha indicato la politica tra le proprie priorità.

Nel lavoro per l’82% dei giovani è importante lo stipendio, per il 64% la carriera e per il 53% la stabilità: solo per il 9% la vicinanza a casa.

Il 27% dei partecipanti alla mattinata svolge attività di volontariato in grande prevalenza nel settore assistenziale e culturale.

L’84% ritiene che la politica possa influenzare molto la vita, anche se solo una minima parte è disposta a impegnarsi in prima persona nell’attività amministrativa pubblica.

Infine, per il 65% la politica deve occuparsi principalmente di economia, per il 49% di sanità, per il 35% di ambiente e per il 30% di sicurezza

All’incontro di questa mattina hanno presenziato alcuni giovani amministratori comunali individuati attraverso la Consulta Anci Giovani nelle vesti di “testimonial” di impegno istituzionale, che si sono confrontati su temi quali il lavoro, le aspirazioni dei giovani, la partecipazione politica e il volontariato.

A portare la loro testimonianza sonostatiil Sindaco di Dizzasco Aldo Riva, il Sindaco di Garzeno Eros Robba e la Consigliera delegata alle Politiche giovanili del Comune di Casnate con Bernate Martina Gammella.



A introdurre i lavori la Preside dell’istituto Laura Francesca Rebuzzini e il Provveditore Marco Bussetti: sono intervenuti il Sindaco di Como Mario Landriscina e il Questore di Como Giuseppe De Angelis.



Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e oggi Vice Presidente della società nerazzurra.



A corollario degli incontri viene proposta nei Comuni e nelle scuole del territorio la mostra sui 50 anni di Regione Lombardia, nella sua versione itinerante: è stato, infine, presentato il concorso scolastico riservato alle scuole secondarie di secondo grado per raccontare in video la Lombardia del futuro.