Appuntamento con la prima sfilata dei carri del Carnevale Canturino domani pomeriggio per le vie della Città del Mobile. L’evento torna dopo lo stop di due anni per la pandemia. Per la prima delle tre sfilate i biglietti online non sono più disponibili ma sarà possibile acquistarli alle casse agli ingressi posizionati lungo il percorso, fino al numero massimo di spettatori previsto dalle norme anti contagio. Il biglietto è gratuito fino a 10 anni e costa 6 euro per tutte le persone con più di 10 anni.

Lo spettacolo inizierà alle 14, la sfilata alle 14.30. I carri seguiranno il percorso lungo piazza Volontari della Libertà, via Damiani, Corso Unità d’Italia, via Manara e via Carcano