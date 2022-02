Canzo. Ferita a una caviglia durante un’escursione nella zona della Terz’Alpe. Un’escursionista di Saronno di 38 anni è stata soccorsa e trasportata in barella per un’ora per raggiungere l’ambulanza. Dopo la richiesta di aiuto, sono intervenuti gli operatori della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino.

Sono state inviate le squadre del Centro operativo del Bione e le squadre territoriali della Stazione del Triangolo Lariano. La 38enne aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia e quindi non era in grado di proseguire. I tecnici – dodici i soccorritori impegnati – l’hanno raggiunta in località Terz’alpe. Dopo avere eseguito la valutazione sanitaria, l’hanno messa in sicurezza nella barella e trasportata in discesa nel bosco per circa un’ora, fino a dove attendeva l’ambulanza, per il trasporto in ospedale.