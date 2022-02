Intervento della polizia locale di Como ieri pomeriggio in via Torriani per la segnalazione di un uomo che importunava i passanti. Il giovane aveva anche strattonato una donna, che è scappata e si è rifugiata in un esercizio commerciale. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato a inveire e minacciare anche i vigili.

L’uomo, che aveva nascosto anche un pezzo di uno specchio di vetro utilizzabile come arma, è stato bloccato dagli agenti della polizia locale, che lo hanno poi arrestato con l’accusa di resistenza. Per fermare l’uomo gli agenti hanno utilizzato anche lo spray urticante in dotazione alle pattuglie. Si tratta di un gambiano di 24 anni regolare in Italia.

Processato oggi con rito direttissimo, ha patteggiato un anno con l’obbligo di firma. Sono già cinque gli arresti effettuati dalla polizia locale di Como dall’inizio dell’anno.