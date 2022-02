In piazza della Vittoria a Como questa mattina, l’appuntamento per la manifestazione in nome della pace era alle 11:00. Tanti i cittadini che nel terzo giorno di scontri tra Russia e Ucraina, hanno risposto mostrando vicinanza ai popoli vittime del conflitto.

“L’Italia ripudia la guerra, lo dice l’articolo 11 della Costituzione. E anche noi siamo qui per manifestare contro ogni genere di guerra” ripetono i presenti. A sventolare sopra le teste, le bandiere della pace e del governo di Kiev.

Presente anche il Pd che in una nota scrive: ““Como è “città messaggera di pace” e come tale deve mandare un segnale chiaro in queste ore buie mentre vediamo la situazione in Ucraina precipitare. Con una mozione il Partito Democratico di Como chiederà che il Comune si impegni a chiedere il massimo sforzo di Governo, Unione Europea e Nato affinché l’invasione russa venga fermata, il Paese sia liberato e si torni all’applicazione degli accordi di Minsk e Helsinki”.