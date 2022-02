Lavori in autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, si è chiusa una settimana di caos e disagi per gli automobilisti. Code chilometriche in corrispondenza dell’ennesimo cantiere sull’autostrada A9, con automobilisti e camionisti bloccati a lungo nella zona al confine tra Italia e Svizzera.

Un caos di fatto annunciato, legato ai lavori di messa in sicurezza delle gallerie sull’autostrada e all’istituzione di uno scambio di carreggiata di due chilometri circa.

Una situazione che andrà avanti per mesi, dato che il cantiere per la messa in sicurezza del tunnel proseguirà, come comunicato da Autostrade per l’Italia, fino all’estate.

Lavori in autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso – Chiusure notturne

Intanto sono annunciate nuove chiusure notturne per consentire il transito di trasporti eccezionali: dalle 22 di martedì 1 alle 5 di mercoledì 2 marzo e 22 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 marzo. In queste date e orari resterà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. Allo stesso tempo sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.

Infine per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 22 di giovedì 10 all’una di venerdì 11 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Como. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno.