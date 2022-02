Elezioni a Como, centrodestra comasco in affanno alla ricerca di un nome da presentare agli elettori in vista dell’appuntamento alle urne in primavera.

Se il centrosinistra con Barbara Minghetti e Alessandro Rapinese sul fronte civico hanno già iniziato la campagna elettorale dall’altra resta ancora l’impasse nel centrodestra.

Oramai però il tempo stringe. In questa fase l’unica certezza è che il nome del futuro candidato sindaco per la coalizione di centrodestra – secondo la spartizione politica delle province al voto la prossima primavera – sarà espressione di Fratelli d’Italia. Nelle ultime ore hanno preso quota il nome di Vincenzo Graziani, ex comandante della Polizia locale di Como e Giordano Molteni, ex primario di Otorinolaringoiatria al Sant’Anna ed ex sindaco di Lipomo.

Il dialogo è aperto e non è escluso che nelle prossime ore il centrodestra comasco farà il suo nome.