“Risultato nel complesso giusto”. E’ questa la valutazione di Giacomo Gattuso, allenatore del Como, dopo il pari interno con il Brescia. Gli azzurri, è vero, sono andati in vantaggio, ma nella seconda parte gli ospiti hanno preso il predominio territoriale, hanno raggiunto l’1-1 e hanno poi cercato di uscire dal Sinigaglia con i tre punti. Ma di fronte hanno trovato gli azzurri pronti a lottare su ogni pallone fino all’ultimo. QUI il resoconto del match

“Il Brescia è una squadra forte” ha aggiunto il tecnico del Como. “Era normale che ci fosse sofferenza”. Nell’undici iniziale era stato annunciato Filippo Scaglia, ma nel riscaldamento il difensore centrale, uscito malconcio dalla sfida di Benevento, ha dato forfait. Nel suo ruolo è stato riadattato Andrea Cagnano, che si è fatto trovare pronto. “Finche abbiamo giocato come sappiamo, con la nostra intensità, soprattutto nel primo tempo, abbiamo creato difficoltà ai nostri avversari. Poi la stanchezza si è fatta sentire e siamo calati. Ma a quel punto siamo stati bravi a limitare i nostri avversari. Nel secondo tempo siamo stati costretti a difenderci e a puntare sulle ripartenze. Posso dire che è stato un bel pareggio. Sul campo abbiamo mostrato di aver resettato la gara di Benevento. Ma anche alla viglia non avevo dubbi: conosco i miei ragazzi e le qualità di questo gruppo”.

Il tecnico ha avuto parole di elogio per i due giocatori che sulla sinistra si sono sempre proposti con efficacia, il cipriota Nikolas Ioannou e il nuovo acquisto spagnolo Alex Blanco. Una nota amara, l’infortunio del bomber Alberto Cerri: “Per lui uno stiramento” ha spiegato l’allenatore del Como. “I tempi di recupero non saranno brevi. Lo perderemo per una serie di partite”.

La prossima sfida

Non può mancare una valutazione sulla partita di martedì sera ad Alessandria. I “grigi” sono stati battuti per 2-1 a Cosenza e ora sono quartultimi alla pari proprio con la squadra calabrese. Il Como è undicesimo con 35 punti, Alessandria e Cosenza sono a quota 23. “Una sfida-chiave nella nostra stagione. Per noi l’importante è fare risultato per poi essere più tranquilli nella rimanente parte della stagione” ha terminato Gattuso.

Il difensore azzurro

Andrea Cagnano, ritrovatosi titolare last-minute, ha risposto nel migliore dei modi. “In passato avevo già giocato da difensore centrale. Non ho avuto troppo tempo per riflettere sulla situazione che si era venuta a creare. Ho soltanto pensato a dare il meglio. Mi sono dovuto adattare e devo dire che un aiuto importante mi è arrivato da Davide Bertoncini, che era al mio fianco. Ma ora pensiamo alla partita di Alessandria: per noi vale come una finale. Vincendo ci toglieremmo definitivamente dalla zona bollente della graduatoria”.

L’allenatore ospite

Qualche rimpianto è stato espresso da Filippo Inzaghi, tecnico della formazione ospite. “Una prestazione positiva – ha sottolineato – abbiamo fatto molto concedendo ben poco al Como nel suo stadio. Forse meritavamo qualcosa in più, ma onore anche anche ai lariani per la loro prestazione. Nel primo tempo potevamo fare di più, ma poi abbiamo reagito bene”.

La situazione

I risultati. Parma-Spal 4-0, Vicenza-Pordenone 1-0, Ternana-Cremonese 1-2, Cosenza-Alessandria 2-1, Como-Brescia 1-1, Perugia-Benevento 0-1. Domenica 27 febbraio ore 15.35 Cittadella-Frosinone, Ascoli-Crotone, Monza-Lecce, Reggina-Pisa

La classifica. Cremonese 49 punti, Brescia 48, Benevento, Lecce e Pisa 46, Monza 44, Frosinone e Perugia 41, Ascoli 39, Cittadella 38, Como 35, Parma e Reggina 32, Ternana 31, Spal 27, Alessandria e Cosenza 23, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12