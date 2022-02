Incidente aereo a Fino Mornasco.

Un elicottero privato è caduto sull’autostrada A9, all’altezza della rampa di Fino Mornasco. Feriti il pilota e la passeggera. Sono ricoverati all’ospedale Sant’Anna di Como e fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre il velivolo stava atterrando nella vicina base di Cassina Rizzardi. Alcuni testimoni avrebbero visto l’elicottero roteare e poi cadere. Il pilota è un uomo di 78 anni residente a Milano. Viaggiava con una 30enne di origine cinese a sua volta residente nel capoluogo lombardo.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono ancora in corso. Al lavoro gli agenti della polizia stradale di Como, ai quali sono stati affidati gli accertamenti. I poliziotti hanno raccolto anche il racconto dei testimoni. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il velivolo.

Non c’erano fortunatamente veicoli in transito quando l’elicottero è caduto sull’autostrada. L’uscita dell’A9 di Fino Mornasco è temporaneamente chiusa per i veicoli provenienti da Como.