Fugge in auto per le vie di Erba e sperona la macchina dei carabinieri, arrestato un 33enne residente nella cittadina. Sulla sua vettura aveva alcuni bastoni e un fucile da sub carico.

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri sono intervenuti in centro a Erba per la segnalazione di un uomo che infastidiva i passanti e chiedeva denaro. Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo è fuggito in auto.

Inseguito dai carabinieri, l’uomo è scappato a forte velocità, ignorando i semafori rossi e procedendo contromano. Ha anche speronato la macchina dei militari dell’Arma prima di essere bloccato e arrestato. E’ un 33enne residente a Erba, già noto alle forze dell’ordine.

E’ accusato di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato denunciato anche per danneggiamento e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. E’ in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo fissato per domani.