“Ad Alessandria una gara determinante”. Mister Giacomo Gattuso descrive così il match in programma domani alle 20.30 allo stadio Moccagatta della città piemontese. Il Como affronta la trasferta dopo l’1-1 interno contro il Brescia. Tra i convocati rientra Matteo Solini, che ha scontato un turno di squalifica, mentre non sarà disponibile Alberto Cerri, infortunatosi alla fine del primo tempo nel derby di sabato scorso. Dopo gli esami, in programma nel pomeriggio, si saprà qualcosa sui tempi di recupero.

“Come stiamo? A livello generale stiamo facendo molte partite e c’è un forte dispendio di energie fisico e mentale” ha spiegato Gattuso. “Affrontiamo tutti incontri tirati, al limite. Abbiamo speso tanto, ma lo stesso vale anche per le altre contendenti. L’impegno di Alessandria può determinare tanto per il nostro obiettivo, è una sfida fondamentale. Curioso il fatto che nella storia del Como gare importanti capitino sempre contro di loro. Dobbiamo cercare di fare bene e non sbagliare. Un risultato importante potrebbe voler dire tanto per noi e per l’obiettivo che abbiamo in questo campionato”.

La conquista dei tre punti significherebbe ipoteca praticamente certa della salvezza. “Le partite successive verrebbero affrontate non dico con meno preoccupazione, ma con la possibilità di avere tanti punti di vantaggio e quindi a mente un po’ più libera. Una affermazione ci serve per proseguire bene il campionato e avere la possibilità di pensare a qualcosa d’altro. Il nostro obiettivo rimane comunque la salvezza e passa molto dalla gara di domani ad Alessandria”.

“Abbiamo una buona classifica e sappiamo che la possiamo migliorare ulteriormente” ha affermato ancora il tecnico dei lariani. “L’Alessandria arriva dalla sconfitta con il Cosenza. Troveremo una compagine determinata, difficile da affrontare per il suo modo di giocare. Punta molto sui duelli, uomo contro uomo. Non sarà facile da parte nostra, però conosciamo i nostri avversari e ci stiamo preparando per affrontare al meglio questo impegno”.

Come sarà ridisegnato l’attacco per l’assenza forzata di Cerri? “Alberto ci dà forza e personalità. La sua è mancanza pesante, ma abbiamo tre attaccanti e devo cercare la coppia più adatta, trovare la soluzione migliore. Tutti sono giocatori affidabili e quindi sono abbastanza tranquillo. Alberto è unico, vedremo come fare: sarà importante sfruttare bene le caratteristiche di chi ci sarà con altre soluzioni. Anche senza Cerri in passato i suoi colleghi hanno dimostrato che si può fare bene. Ciciretti come possibile seconda punta? Si sente più a suo agio come esterno dentro, quando si accentra”.

“Il Como ha fatto un percorso di crescita. Abbiamo vissuto difficoltà, ma il Como ha reagito in tutte le situazioni e è questa è una qualità della squadra, l’essere sempre pronta a livello generale in individuale, in ogni circostanza” ha concluso l’allenatore.

La situazione

Le gare del prossimo turno Martedì 1° marzo. Ore 18.30 Benevento-Cremonese; Brescia-Perugia; Ternana-Pordenone. Ore 20.30 Alessandria-Como. Mercoledì 2 marzo. Ore 18.30 Reggina-Vicenza, Lecce-Ascoli, Spal.Cittadella, Frosinone-Cosenza, Monza-Parma, Pisa-Crotona

La classifica. Cremonese e Lecce 49 punti, Brescia 48, Benevento e Pisa 46, Monza 44, Ascoli 42, Cittadella, Perugia e Frosinone 41, Como e Reggina 35, Parma 32, Ternana 31, Spal 27, Alessandria e Cosenza 23, Lanerossi Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12

Una fase della gara di sabato scorso al Sinigaglia tra Como e Brescia (foto Roberto Colombo)

