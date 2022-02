Ladri in azione nella notte al punto tamponi di via Castelnuovo, nell’ex ospedale psichiatrico San Martino. I malviventi hanno rubato i computer e le stampanti utilizzati per le attività sanitarie e per la giornata di oggi è dunque impossibile effettuare i test.

Tutti gli utenti prenotati per il tampone in via Castelnuovo vengono dirottati in via Napoleona.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.