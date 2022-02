Cantiere sulla Regina per la variante della Tremezzina. Ieri si è chiuso il terzo mese di lavori sulla strada statale nel tratto del comune di Colonno. Le attività dell’attesa opera viabilistica procedono in linea col programma lavori, specifica Anas nella sua nota.

Il muro di contenimento sul lato del lago, necessario per allargare la strada è stato interamente costruito e sono in corso le ultime attività per realizzare i pali di fondazione per la nuova sede stradale. È stata inoltre ultimata la demolizione del preesistente tombino idraulico, posto all’ingresso del cimitero di Colonno ed è attualmente in corso la sua ricostruzione definitiva.

Infine in corrispondenza del futuro imbocco Sud della variante proseguono le attività di scavo per l’accesso della galleria. Allo stesso tempo sono in fase di completamento le operazioni di messa in sicurezza del versante che si trova sopra il portale d’imbocco.

In contemporanea nel cantiere sulla Regina vanno avanti anche gli scavi per la formazione dell’imbocco Nord della galleria di svincolo di Colonno.

Tra un mese – il 29 marzo – se tutto procederà secondo la tabella di marcia che è stata preventivata, i lavori dovrebbero terminare e la statale Regina sarà riaperta al traffico, in tempo per l’avvio della stagione turistica.