Scontro tra due camion attorno alle 10 di questa mattina in via Oltrecolle a Como. L’impatto è avvenuto per cause ancora da chiarire. Feriti i due conducenti coinvolti, soccorsi e portati in ospedale. Un avrebbe riportato ferite e traumi seri. Pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Dopo l’impatto, uno dei conducenti è rimasto incastrato nella cabina del mezzo pesante e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo è stato poi affidato al personale del 118. In via Oltrecolle sono state inviate l’automedica e due ambulanze.

Per le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente bloccata e si registrano inevitabili code e disagi nella zona.