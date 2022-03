Alpinisti comaschi soccorsi sul Monte Cimone. L’allerta è scattato oggi per la Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Poco prima dell’una la centrale ha attivato i tecnici della Stazione di Valbondione per un intervento sul Monte Cimone, a circa 2mila metri di altitudine. Due alpinisti comaschi, infatti, si trovavano in un canale quando uno di loro è scivolato sull’ultimo salto per una quarantina di metri. L’altro ha immediatamente chiesto aiuto.

La centrale ha inviato l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – e ha convocato le squadre territoriali del Cnsas, a supporto delle operazioni in caso di necessità. Quattro i tecnici pronti a partire in piazzola. L’alpinista è stato raggiunto e salvato dall’équipe dell’elisoccorso. Dopo la valutazione sanitaria, è stato deciso di portarlo in ospedale per accertamenti.

Il Monte Cimone si trova nelle Prealpi Orobie, in provincia di Bergamo, in Alta Val Seriana. La vetta è alta 2.530 metri.