Cala la richiesta di tamponi e da oggi a Como è attivo solo il punto per i test di via Napoleona. La struttura di via Castelnuovo, dopo la chiusura obbligata di ieri per il furto dei computer, non riaprirà più. Il punto tamponi nell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Martino avrebbe dovuto cessare le attività domani, 2 marzo. L’Asst Lariana ha deciso di bloccare le attività in anticipo proprio alla luce del furto di materiale informatico avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Via Napoleona

Tutti i pazienti possono fare riferimento al centro tamponi di via Napoleona, nell’area dell’ex ospedale, che diventa l’unico punto di riferimento per i test Covid in città. La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30, il sabato dalle 8 alle 12, la domenica dalle 9 alle 11.

Cantù, Menaggio e Olgiate

Sul territorio comasco restano attivi i punti tampone di Cantù, nel parcheggio di fronte all’ospedale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30; il punto tamponi a Menaggio, all’interno del parco dell’ospedale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e il punto tamponi di Olgiate aperto il martedì dalle 14.30 alle 16.