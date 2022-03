Covid in Ticino terapie intensive stabili. Nel cantone svizzero di lingua italiana sono 591 i nuovi casi positivi al coronavirus. Nelle strutture ospedaliere sono 59 i pazienti positivi ricoverati in reparto, 6 i malati in terapia intensiva. Nel primo caso sono 3 in più i pazienti registrati nelle ultime 24 ore, mentre, per quanto riguarda i malati in cure intense il dato è stabile nel confronto con il bilancio comunicato ieri.

Buone notizie in arrivo non solo sul fonte dei reparti di cure intense ma da quello dei decessi che registrano un forte rallentamento. Dopo le 5 vittime del virus registrate nell’ultimo fine settimana di febbraio, l’ultimo bollettino diffuso dall’Ufficio del medico cantonale non segnala ulteriori morti causate dal Covid. Il bilancio dei decessi nel cantone svizzero di lingua italiana resta così fermo a 1.126.

In Ticino terapie intensive Covid stabili

I dati di ieri: Decessi Covid in Ticino, 5 in 72 ore

Obbligo della mascherina in tutta la Svizzera

L’obbligo della mascherina vige in tutta la Svizzera sui mezzi pubblici e in ospedali, cliniche, case per anziani e case di cura. Oltre alle prescrizioni nazionali, i Cantoni possono prevedere l’obbligo della mascherina in altri settori e in altre situazioni. Quindi è necessario informarsi e attenersi sempre anche alle prescrizioni cantonali.