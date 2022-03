Tasso di positività sotto il 7% e ricoveri ancora in calo nei reparti ordinari degli ospedali lombardi. Nella settimana in cui la Lombardia è tornata in zona bianca, che indica una fascia di rischio bassa, il bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia continua a rimandare dati in calo per tutti i principali indicatori.

A fronte di 85.660 tamponi processati, sono 5.746 i nuovi positivi accertati, con un tasso che scende a quota 6,7%. Nelle terapie intensive resta stabile il numero dei degenti, che sono attualmente 97, concentrati ora negli ospedali di riferimento e non più in tutte le strutture territoriali. Nei reparti ordinari i ricoverati diminuiscono invece di 45 unità e sono in totale 1.007. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 28.

In provincia di Milano numeri ancora sopra quota mille, con 1.761 nuovi contagi dei quali 742 nel capoluogo lombardo. Sotto questa soglia tutti gli altri territori. In provincia di Como i nuovi contagi sono 389.