La Croce Rossa Italiana, in queste ore, sta intervenendo su disposizione del Dipartimento della Protezione Civile italiano e della Federazione Internazionale di

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a supporto della Croce Rossa Ucraina, delle consorelle nei paesi confinanti e del sistema europeo di protezione civile.

Al Comitato CRI di Como sono giunte numerosissime richieste telefoniche per la donazione di beni materiali di prima necessità.



In questo momento – viene precisato – non è stata attivata alcuna raccolta diretta di materiali o farmaci. I bisogni sono molteplici e aumenteranno sempre di più con il passare dei giorni. Per questo motivo la Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nei paesi vicini.



Questi fondi serviranno per rispondere sia ai bisogni umanitari nel Paese (cibo, beni di prima necessità, primo soccorso) sia ai bisogni dei profughi che, già in gran numero, stanno entrando nei paesi confinanti.

Allo stato attuale, gli unici canali attivi per aiutare concretamente per l’emergenza in corso sono i seguenti:



Donazione tramite IBAN:

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale:EMERGENZA UCRAINA.



Donazione tramite SMS/WEB:

La CRI ha lanciato grazie al contributo Rai una raccolta di Croce Rossa (https://dona.cri.it/emergenzaucraina) per dare una risposta immediata ai bisogni delle

persone colpite in fuga dalle proprie case con UNHCR e UNICEF che prevede l’uso dell’SMS da rete fissa o mobile al numero 45525.



Al seguente link è possibile trovare i video e costanti aggiornamenti sulle azioni poste in essere dalla Croce Rossa Italiana: cri.it/emergenzaucraina.