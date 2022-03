Investire nel mattone, quanto rende a Como. Un appartamento in affitto ha una rendita che va dal 5,6% al 6,2%. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha preso in considerazione le grandi città italiane e ha poi stretto l’obbiettivo anche sui capoluoghi lombardi. L’indagine, che si riferisce al primo semestre 2021, punta a far emergere quanto frutta mediamente investire nel mattone.

A Como si va dal 6,2% per un bilocale (dato in salita negli ultimi due anni) al 5,6% per un trilocale.

Il rendimento annuo lordo di un immobile in affitto è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto.

A Milano si parla di una percentuale che si attesta al 4,1%%. A Lecco sale al 5,6% e a Varese si va dal 6,6% per un bilocale al 5,9% per un trilocale.

Dopo i periodi di lockdown è emerso che chi vuole investire nel mattone preferisce concentrare l’attenzione su aree dove sono presenti uffici, servizi e atenei. Ma ad attrarre sono anche le zone sottoposte ad interventi di riqualificazione. I rendimenti più elevati spesso si registrano nelle periferie dove i prezzi sono più contenuti.

Qui il confronto con i dati del 2019.