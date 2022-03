Entrano in una edificio chiuso da tempo, denunciati. Intervento degli agenti delle volanti ieri mattina (ore 8.30 circa) a Como in via Belvedere. era infatti giunta la segnalazione di due giovani che si erano introdotti in un edificio chiuso da tempo. I poliziotti una volta arrivati hanno trovato due uomini (19 e 20 anni) italiani che avrebbero spiegato di essere entrati per fumare uno spinello. Sono stati trovati con 3 grammi e mezzo di hashish.

E’ prima di tutto scattata la sanzione per il giovane trovato con lo stupefacente. Entrambi sono stati denunciati per essersi introdotti nell’area e per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Nei loro zaini, sono stati trovati martelletti frangivetro – quelli che si trovano comunemente sui mezzi pubblici – e un taglierino.