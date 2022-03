Sportello aggiuntivo a Cantù per il servizio di Scelta e Revoca dal 7 al 18 marzo.



Dal 7 marzo all’ospedale di Cantù aprirà uno sportello aggiuntivo per il servizio di Scelta e revoca del medico di medicina generale. In via esclusiva l’attività di questo sportello – che si trova di fianco al Cup – sarà dedicata a quei cittadini che nel corso delle ultime settimane sono rimasti senza assistenza. Dopo il cessato servizio da parte della dottoressa Francesca Verga (che operava nell’ambito dei Comuni di Arosio, Cabiate, Carugo e Mariano Comense). Del dottor Giacomo Longoni (ambito di Mariano Comense) e della dottoressa Maria Lucia Meda (ambito di Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate e Cucciago). E infine della dottoressa Patrizia Iannacone (ambito di Figino Serenza, Novedrate).

Lo sportello aggiuntivo a Cantù sarà aperto dal lunedì al venerdì, dal 7 al 18 marzo, dalle 9.30 alle 12.

Asst Lariana: “Misura straordinaria”

“Si tratta di una misura straordinaria per agevolare i cittadini rimasti senza assistenza” spiega il dottor Renato Casartelli, responsabile per Asst Lariana dell’area territoriale Lariana Est. “L’accesso allo sportello potrà avvenire senza prenotazione”. In alternativa resta sempre possibile presentare la domanda online attraverso l’apposito portale Scelta e Revoca. Una volta inserita la richiesta, saranno gli uffici a gestire direttamente le pratiche tramite un apposito portale di back office e il cittadino sarà contattato direttamente via mail e/o telefonicamente a seconda dei recapiti da lui lasciati.

