Astratte, dal 19 marzo al 29 maggio 2022 le sale settecentesche di Villa Olmo a Como ospitano la mostra Astratte, astrazione in Italia 1930-2000. L’evento è organizzato dal Comune di Como e la mostra è curata da Elena Di Raddo. Il percorso della mostra Astratte racconta alcune protagoniste dell’arte astratta italiana a lungo trascurate o dimenticate che, grazie all’attività critica svolta in particolare negli ultimi vent’anni, stanno tornando al centro dell’attenzione.

La mostra

ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930-2000 prende avvio da quelle stesse artiste comasche allargando poi l’attenzione su altre protagoniste dell’arte italiana dagli anni Trenta del Novecento fino all’inizio del 2000, anni in cui l’indagine sull’astrazione si declina in gruppi e tendenze comprese tra astrazione geometrica, informale, pittura analitica e astrazione post-pittorica.

La mostra di Villa Olmo avrà inoltre un’appendice in Pinacoteca civica, dove, nello stesso periodo, verrà esposta un’opera luminosa in cristalli, specchi e neon di Nanda Vigo, in prestito dall’Archivio Nanda Vigo di Milano. L’opera sarà presentata in Campo quadro, spazio al piano nobile della Pinacoteca dedicato ai progetti temporanei.

Info

Inaugurazione 18 marzo 2022 ore 17

Villa Olmo, via Cantoni 1 – Como; Pinacoteca civica, via Diaz 84 – Como