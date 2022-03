Cocaina in viale Lecco: arrestato un 52enne albanese dalla Squadra Mobile di Como. La moglie era stata arrestata un anno fa con 3 chili di cocaina in Largo Malgesini a Como.

Ieri sera i controlli da parte degli uomini della questura di Como. L’uomo, regolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di circa 50 grammi di cocaina, già divisa in un centinaio di dosi. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire che il 52enne aveva iniziato a spacciare da qualche giorno in città.

Esattamente un anno fa, tra l’altro, in Largo Malgesini a Como, la Squadra Mobile aveva arrestato la moglie italiana trovata con 3 chili di cocaina.

Ieri i poliziotti, appostati davanti all’abitazione dove si appoggiava l’albanese, in viale Lecco, hanno assistito a una prima cessione e fermato l’acquirente.

Poi, appostati davanti all’entrata, sono intervenuti prima di una seconda cessione. All’interno dell’abitazione, in un barattolo sul tavolo, i poliziotti hanno trovato circa un centinaio di dosi per un totale di circa 50 grammi di cocaina e quasi 3000 euro in contanti.

L’uomo, come detto, è stato arrestato.

