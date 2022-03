Gli uomini delle volanti della questura di Como sono intervenuti intorno alle 2 di stanotte in via Cossoni a Rebbio dopo la richiesta d’aiuto da parte di un 22enne che era stato svegliato da alcuni rumori provenienti dalla cucina del suo appartamento.

Una volta arrivato in cucina si è trovato di fronte uno sconosciuto. Immediatamente è riuscito a reagire spingendolo fuori di casa e a chiamare la polizia. Le pattuglie che si trovavano già in zona sono arrivati rapidamente, tanto che sulle scale hanno incrociato un uomo, che corrispondeva alla descrizione, che ha iniziato a insultare gli agenti. Non senza fatica sono quindi riusciti a portarlo in Questura per l’identificazione. Si tratta di un 19enne comasco. E’ risultato già noto alle forze dell’ordine. E’ stato denunciato a piede libero per violazione di domicilio, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dall’abitazione non è stato portato via nulla.

